İzmir'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan 8 şüpheliye yönelik İzmir merkez, Kemalpaşa ve Tire ilçelerinde operasyon yapıldı.

Yapılan operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.