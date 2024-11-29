İzmir’de freni boşalan kamyon 7 araca çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, freni boşalan bir kamyonun 7 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir’de freni boşalan kamyon 7 araca çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
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Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesinin Nazarköy kavşağında yaşandı. Dede G. yönetimindeki 03 AFU 332 plakalı patates yüklü kamyonun freninin boşalması sonucu sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına dalarak 7 araca çarptı.

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonucu, Arzu Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül (49) hayatını kaybetti. 7 kişi ise çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza sonrasında polis ekipleri bölgeye gelerek güvenlik önlemleri aldı. Kamyonun çarptığı araçlar büyük hasar görerek hurda yığınına döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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