İzmir'de gösteri ve yürüyüşlere yasak geldi

İzmir'de bazı gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı. Konuyla ilgili İzmir Valiliğinden açıklama yaptı.

İzmir'de gösteri ve yürüyüşlere yasak geldi
Editör: Yasin Kerim Aşan

İzmir'de "6-8 Ekim terör olayları davası" ile ilgili ilde yapılması muhtemel açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve benzeri eylem ve etkinlikler 4 gün boyunca yasaklandı.

Konuyla ilgili İzmir Valiliğinden açıklama geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca toplanılarak PKK/KCK terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, kanuna aykırı süreç işletileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11. maddesi hükümleri gereğince "6-8 Ekim Terör Olayları Davası" ile ilgili yapılması muhtemel her türlü açık hava toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, miting, anma töreni gibi eylem ve etkinliklerin tüm il sınırları içerisinde 19 Mayıs 2024 günü saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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