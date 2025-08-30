İzmir’de hayvanları zehirleyen şüpheli yakalandı: Zehirli etleri çocuklara dağıttırmış!

İzmir’in Selçuk ilçesinde 5 köpek ve 3 kedinin zehirlenerek öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, güvenlik kameraları ve çocukların ifadeleriyle şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin, köpek saldırısına uğradığını öne sürerek zehirli etleri çocuklara dağıttırdığı ortaya çıktı.

28 Ağustos günü Selçuk’un Belevi Mahallesi’nde sahipsiz 5 köpek ve 3 kedinin zehirlenmiş halde bulunması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, failleri tespit edebilmek için bölgede geniş çaplı araştırma yürüttü.

Yaklaşık 60 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda B.Ç. ve İ.İ. isimli iki çocuğun hayvanlara zehirli yiyecek verdiği belirlendi.

ÇOCUKLAR İTİRAF ETTİ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan mülakatta çocuklar, yiyecekleri A.S. isimli bir kişiden aldıklarını itiraf etti. Bunun üzerine Selçuk Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüpheli A.S.’nin evinde İlçe Tarım Müdürlüğü’nden ziraat mühendislerinin de katıldığı aramada, hayvanları zehirlemede kullanılabileceği değerlendirilen 5 farklı türde zirai ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S.’nin ifadesinde, birkaç gün önce bir köpeğin saldırısına uğradığını ve ısırıldığını iddia ettiği, bu nedenle çocuklara zehirli et vererek dağıtmalarını istediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli A.S.’nin jandarmadaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma Selçuk Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülüyor.

