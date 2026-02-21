İzmir'de iftar çadırında bıçaklı saldırı: Şube Müdürlüğü Koordinatörü yaralandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde iftar programı öncesi yaşanan bıçaklı saldırı paniğe yol açtı. Olay, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek iftar programı için hazırlık yapıldığı sırada, Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine program alanına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.