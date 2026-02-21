İzmir'de iftar çadırında bıçaklı saldırı: Şube Müdürlüğü Koordinatörü yaralandı

İftar programı için yapılan hazırlık sırasında belediye çalışanı bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralı koordinatör hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İzmir'de iftar çadırında bıçaklı saldırı: Şube Müdürlüğü Koordinatörü yaralandı
Yayınlanma:

İzmir’in Bayraklı ilçesinde iftar programı öncesi yaşanan bıçaklı saldırı paniğe yol açtı. Olay, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek iftar programı için hazırlık yapıldığı sırada, Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine program alanına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Aslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

21 yıl önce işlenmiş cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü21 yıl önce işlenmiş cinayet zaman aşımına günler kala çözüldüYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir iftar
Günün Manşetleri
Belediye Başkanı Göçer, CHP’den ihraç edildi
Futbol kulübüne ve mal varlıklarına el konuldu
Akın Gürlek'ten İmamoğlu açıklaması
KVKK'dan sosyal medya platformları açıklaması
''Tarımı sadece sektör olarak görmek büyük bir yanılgı''
Edirne'de imar usulsüzlüğü operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde bahis operasyonu
Ocak 2026 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Adalet ve İçişleri bakan yardımcılıklarına yeni atamalar
Çok Okunanlar
21 yıl önce işlenmiş cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü 21 yıl önce işlenmiş cinayet zaman aşımına günler kala çözüldü
Taşacak Bu Deniz 20. Bölüm fragmanı izle: “Bebeğimin adı Eleni Mirayno” Yeni bölümde ne olacak? Taşacak Bu Deniz 20. Bölüm fragmanı izle: “Bebeğimin adı Eleni Mirayno” Yeni bölümde ne olacak?
İzmir'de iftar çadırında bıçaklı saldırı İzmir'de iftar çadırında bıçaklı saldırı
İzmir Elektrik Kesintisi 22 Şubat: İzmir elektrikler ne zaman gelecek? İzmir Elektrik Kesintisi 22 Şubat: İzmir elektrikler ne zaman gelecek?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?