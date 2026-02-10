İzmir'de iki kardeşin öldüğü kazada kaçan şüpheli tutuklandı

Kaza, 6 Şubat akşamı İzmir'in Menderes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 CPV 616 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Araçta bulunan 21 yaşındaki Nergiz Türkkal ve 16 yaşındaki kardeşi Balımnaz Türkkal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D. (33) ise araçtan çıkarak bölgeden uzaklaştı.

CANSIZ BEDENLERİNE ERTESİ GÜN ULAŞILDI

Kazanın ortaya çıkması, olay yerinden kaçan D.Y.'nin ertesi gün güvenlik güçlerine teslim olmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, Nergiz Türkkal'ın cansız bedenini hurdaya dönen araç içerisinde buldu. Kardeşi Balımnaz Türkkal'ın cenazesine ise çevredeki vatandaşlar tarafından dere kenarında ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında yakalanan diğer şüpheli T.D.'nin ifadesinde, eğlence mekanlarından dönüşte alkol aldıklarını ve aracın köprü üzerinde kaza yaparak dere yatağına düştüğünü beyan ettiği öğrenildi. Yapılan kimlik sorgusunda T.D.'nin kaza yerini neden terk ettiği de netleşti. Şahsın, İzmir genelinde yürütülen büyük bir uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı ve bu sebeple kaçtığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. serbest bırakılırken, hakkında yakalama kararı bulunan T.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.