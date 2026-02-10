İzmir'de iki kardeşin öldüğü kazada kaçan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menderes ilçesinde iki kız kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından olay yerinden kaçan şüpheli tutuklandı. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şahsın kaçış nedeninin, hakkında bulunan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de iki kardeşin öldüğü kazada kaçan şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:

Kaza, 6 Şubat akşamı İzmir'in Menderes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 CPV 616 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Araçta bulunan 21 yaşındaki Nergiz Türkkal ve 16 yaşındaki kardeşi Balımnaz Türkkal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D. (33) ise araçtan çıkarak bölgeden uzaklaştı.

CANSIZ BEDENLERİNE ERTESİ GÜN ULAŞILDI

Kazanın ortaya çıkması, olay yerinden kaçan D.Y.'nin ertesi gün güvenlik güçlerine teslim olmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, Nergiz Türkkal'ın cansız bedenini hurdaya dönen araç içerisinde buldu. Kardeşi Balımnaz Türkkal'ın cenazesine ise çevredeki vatandaşlar tarafından dere kenarında ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında yakalanan diğer şüpheli T.D.'nin ifadesinde, eğlence mekanlarından dönüşte alkol aldıklarını ve aracın köprü üzerinde kaza yaparak dere yatağına düştüğünü beyan ettiği öğrenildi. Yapılan kimlik sorgusunda T.D.'nin kaza yerini neden terk ettiği de netleşti. Şahsın, İzmir genelinde yürütülen büyük bir uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı ve bu sebeple kaçtığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. serbest bırakılırken, hakkında yakalama kararı bulunan T.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

En çok kazandıran yatırım fonları açıklandıEn çok kazandıran yatırım fonları açıklandıEkonomi
Ankara'da adliye deposunda hırsızlık: ''İhtiyacım vardı, yerine koyacaktım''Ankara'da adliye deposunda hırsızlık: ''İhtiyacım vardı, yerine koyacaktım''Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir
Günün Manşetleri
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması!
Tapu müdürü ve uzman gözaltında
İstanbul dahil 14 ilde operasyon
Bakan Yumaklı Kahramanmaraş'ta konuştu
Erman Toroğlu hakkında soruşturma
Kanatlı eti ihracatı durduruldu
Avukatların gelir beyanları mercek altında
Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu
Zehir tacirlerine geçit yok!
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Çok Okunanlar
10 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları 10 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar oldu?
10 Şubat hava durumu 10 Şubat hava durumu
Gazete manşetleri 10 Şubat Salı Gazete manşetleri 10 Şubat Salı