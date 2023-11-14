İzmir'de İnsan Kaçakçılarına Operasyon! Polis 2 Şüpheliyi Gözaltına Aldı

İzmir’de 5 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği batan lastik bot soruşturması ile ilgili polis kaçakçılara operasyon yaptı. Yasa dışı göçü organize ettiği iddia edilen 2 kişi yakalandı.

İzmir'de İnsan Kaçakçılarına Operasyon! Polis 2 Şüpheliyi Gözaltına Aldı
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İzmir Çeşme açıklarında 5 düzensiz göçmenin öldüğü olay il ilgili polis insan kaçakçılığı yaptığı belirtilen iki kişiyi gözaltına aldı.

Olay Çeşme’nin Kleopatra Koyu'nda yaşandı. 13 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerden 5'i kendi imkânlarıyla karaya çıktı. Denizde yaşam mücadelesi veren 1 göçmen de Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, 4'ü denizde, 1'i karada olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kayıp iki kişiyi aramak için çalışma başlatıldı. Denizde ve karada, helikopter desteğiyle süren arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Dalış Timi de katıldı.

Soruşturma kapsamında ifade veren düzensiz göçmenler, kaçakçılık yapan kişilerin adreslerini verdi. Polis ekipleri verilen adreslere operasyon düzenledi. Polis insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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