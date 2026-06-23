İzmir’de insanlık dışı olay: Yüzgecine parke taşı bağlanan deniz kaplumbağası ölü bulundu
İzmir'in Selçuk ilçesinde sahile vuran bir yeşil deniz kaplumbağası, yüzgecine parke taşı bağlanmış ve üzerinde derin kesik izleri bulunan halde ölü olarak bulundu.
Olay, Selçuk ilçesine bağlı Pamucak Sahili'nde meydana geldi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneğine (EKODOSD) sahilde ölü bir kaplumbağa bulunduğu yönünde ihbar ulaştı.
İhbarı değerlendirerek hızla bölgeye intikal eden dernek yetkilileri, sahile vuran canlının bir yeşil deniz kaplumbağası olduğunu belirledi. Ekiplerin bölgede yaptığı detaylı incelemede, ölü bulunan kaplumbağanın yüzgecine bir parke taşının bağlandığı tespit edildi.
Karşılaşılan durumun ardından EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü olaya ilişkin çarpıcı detayları paylaştı. İnsanlık dışı bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Sürücü, hayvanın ölüm şekline dair bulguları "Yaptığımız incelemelerde hayvanın üstünde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler. Ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Ama o parke taşı hafif kaldı galiba çünkü yine denizde sürüklenerek gelmiş. Bu insanlık dışı bir olay. Bunu yapan kişinin ne vicdan ne de duygusunun olmadığını tahmin ediyoruz." sözleriyle ifade etti.
KUŞADASI'NDA DA AYNISINI YAPMIŞLARDI
Pamucak Sahili'nde ortaya çıkan bu tablo, bölgedeki deniz canlılarına yönelik ilk tehdit değil. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, yaşananların ardından yakın geçmişte meydana gelen benzer bir vakayı da hatırlattı. Paylaşılan bilgilere göre, 17 Haziran tarihinde Kuşadası sahillerinde de bir deniz kaplumbağasına yönelik benzer bir olay yaşanmış, ancak o kaplumbağa şans eseri çevredeki balıkçılar tarafından fark edilerek son anda kurtarılmıştı.