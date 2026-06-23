İzmir’de insanlık dışı olay: Yüzgecine parke taşı bağlanan deniz kaplumbağası ölü bulundu

Karşılaşılan durumun ardından EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü olaya ilişkin çarpıcı detayları paylaştı. İnsanlık dışı bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Sürücü, hayvanın ölüm şekline dair bulguları "Yaptığımız incelemelerde hayvanın üstünde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler. Ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Ama o parke taşı hafif kaldı galiba çünkü yine denizde sürüklenerek gelmiş. Bu insanlık dışı bir olay. Bunu yapan kişinin ne vicdan ne de duygusunun olmadığını tahmin ediyoruz." sözleriyle ifade etti.