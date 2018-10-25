İzmir'de mahkeme kararlarına rağmen AVM ve otel inşaatı yükselmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne göre inşaat yasaya aykırı değil. CHP'li Balçova Belediyesi de inşaatı durdurma kararını uygulamıyor. Bu durum üzerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği suç duyurusu yaptı.

Mahkeme inşaatı durdurdu ancak İzmir’in Fahrettin Altay semtindeki inşaat ara verilmeksizin devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan durdurulan inşaat ile ilgili "yasaya aykırı bir durum yok" dedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İl çevre müdürüne yanıt verdi.



İzmir Şehir Plancıları Odası Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, hem çevre il müdürlüğünün hem de CHP’nin Balçova Belediyesi’nin mahkeme kararına uymadığını söyledi.



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İzmir İl Koordinasyon Kurulu, ÇED olumlu kararının iptali yönündeki mahkeme kararını uygulamayanlar hakkında suç duyurusu yaptı.



Haber: Özgür Saymaz

Kameraman: Akın Kara

ulusal.com.tr

