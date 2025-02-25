İzmir’de kan donduran cinayet: Oğul, babasını vurdu

Olay, sabah saatlerinde kırsal Yayakent Mahallesi meydanında bulunan kıraathanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, annesi üç ay önce vefat eden ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen A.M. ile babası Metin Malgaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., yanında bulundurduğu tabancayla babasına ateş açtı.

Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Metin Malgaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan A.M., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.