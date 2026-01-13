İzmir’de kan donduran vahşet: 10 gün işkence edip gömdü!

Olay, Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. 29 Aralık 2025 tarihinde 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp şahsın bulunması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takipler sonucunda, olayın kayıp vakası değil cinayet olduğu tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen Fatih İnan (26), R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) isimli şahıslar, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan sorgulamada, Mihriban Yılmaz'ın şüpheli Fatih İnan tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Cinayetin ardından cesedin gömüldüğü bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin ifadesi ve yer göstermesi üzerine belirtilen alanda arama yaptı. Yapılan çalışmada talihsiz kızın cansız bedeni gömüldüğü yerde bulundu. Mihriban Yılmaz'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

10 GÜN BOYUNCA ALIKONULUP DARP EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma derinleşirken kan donduran detaylar da gün yüzüne çıktı. İddiaya göre Mihriban Yılmaz, cinayet zanlısı Fatih İnan tarafından kaçırıldı ve 10 gün boyunca alıkonuldu. Bu süre zarfında genç kızın sürekli darp edildiği ve yüzünün tanınmaz hale getirildiği, zanlının işkence sonrası kurbanını öldürerek gömdüğü öne sürüldü. Katledilen Mihriban Yılmaz'ın kaybolmadan önceki son anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; R.Ç., R.Ç., H.İ. ve Ö.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.