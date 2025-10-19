İzmir’de kayıp alarmı: 13 yaşındaki Buse sırra kadem bastı!

İzmir’in Kiraz ilçesine bağlı Haliller Köyü dün akşam saatlerinde tedirgin eden bir kayıp vakasıyla sarsıldı. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Buse H., ailesiyle birlikte Haliller Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen bir düğüne katıldı.

Saat 22.00 sularında, ailesi kızlarını bahçede göremeyince telaşla etrafta aramaya başladı. Ancak yapılan aramalara rağmen Buse’ye ulaşılamadı. Endişelenen aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, çevrede geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, ilk olarak okul çevresinde ve köyün giriş çıkış noktalarında bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemede, Buse’nin kaybolmadan önceki son görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, genç kızın yoldan karşıya geçtiği, ardından bir aracın etrafında kısa süre gizlendiği ve sonrasında boş araziye doğru koştuğu anlar net şekilde görülüyor.

Kaybolma ihbarının ardından bölgede yoğun bir arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD ve iz takip köpekleri, Haliller Köyü ve çevresindeki tarlalar, dere yatakları ve ormanlık alanlarda gece boyunca arama yaptı.

Ekiplerin, güvenlik kamerası kayıtları ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Bölgede yaşayan köylüler de arama çalışmalarına destek veriyor.