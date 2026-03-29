İzmir'de kız öğrenci yurdunda skandal: Uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kız öğrenci yurduna girerek uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, öğrencilerin durumu fark edip yurt güvenliğine bildirmesiyle ortaya çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İzmir'de kız öğrenci yurdunda skandal: Uygunsuz hareketlerde bulunan şahıs tutuklandı
Kız öğrenci yurdunda yaşanan olay tepki çekti. Yurda giren bir kişinin uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay, dün akşam Balatçık Mahallesi’nde bulunan bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, binanın içine giren şüpheli şahıs içeride hayasızca hareketlerde bulundu.

Durumu fark eden öğrencilerin bildirmesi üzerine olay yerine yurt güvenlik görevlileri geldi. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, şüpheli U.K.’yi (27) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

