İzmir’de korkunç olay! Engelli kızını öldürüp aynı silahla canına kıydı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 63 yaşındaki Hüseyin Sayılır, doğuştan engelli kızı Feride Sayılır’ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Baba–kızın psikolojik ve sağlık sorunları nedeniyle bir süredir zor bir dönemden geçtiği öğrenildi.

İzmir’in Gaziemir ilçesi Menderes Mahallesi 1007 Sokak’ta, saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda 63 yaşındaki Hüseyin Sayılır ile doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli kızı 30 yaşındaki Feride Sayılır hayatını kaybetti.

İddiaya göre işçi emeklisi Hüseyin Sayılır, henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfeğini kızına doğrultup ateş etti. Feride Sayılır başından vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi. Hüseyin Sayılır daha sonra aynı silahı kendi başına doğrultarak ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede baba ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yakınları, yaklaşık 3 yıl önce eşinden boşanan Hüseyin Sayılır’ın psikolojik sorunlar yaşadığını, bir süre önce kolon kanseri teşhisi konduğunu ve kendisine bir şey olması halinde engelli kızına kimin bakacağıyla ilgili derin kaygılar taşıdığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

