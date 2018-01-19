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İzmir'de Mürüvvet Gülgün, evinde ölü bulundu

Bayraklı ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen Mürüvvet Gülgün, evinde ölü bulundu.

İzmir'de Mürüvvet Gülgün, evinde ölü bulundu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen Mürüvvet Gülgün, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı Mahallesi Ordinaryüs Profesör Ekrem Akurgal Caddesi'ndeki evde yaşayan 74 yaşındaki Gülgün'den haber alamayan komşuları yaşlı kadının evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler de kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istendi.

Eve giren ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Mürüvvet Gülgün'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaşlı #polis #Ölü #kadın #itfaiye
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