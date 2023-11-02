İzmir'de Narkotik Operasyonu! Otel Odasında Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir polisi kentte bir otel odasında uyuşturucu üretildiğini tespit etti. Otele yapılan baskında 9 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'de Narkotik Operasyonu! Otel Odasında Metamfetamin Ele Geçirildi

Türkiye’de en fazla narkotik operasyonu yapılan İzmir’de uyuşturucu tacirlerine 2 ayrı baskın yapıldı. Çok sayıda madde ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Menderes ilçesinde üç yıldızlı bir otelin 105 numaralı odasında sentetik uyuşturucu üretildiğini tespit etti. Polis ekipleri otele operasyon düzenledi. Otel odasında yapılan aramada 9 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler, hassas terazi, 2 tabanca, 15 fişek ele geçirildi.

Polis operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İzmir’deki diğer operasyonun adresi ise Kemalpaşa ilçesiydi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Durdurulan bir kamyonette arama yapan ekipler, 21 kilo 550 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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