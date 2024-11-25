İzmir'de okul bahçesinde bıçaklı kavga! 3'ü öğrenci 6 kişi yaralandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Lisenin bahçesinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgaya öğrencilerin yakınları da dahil oldu.

Kavganın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Lise bahçesindeki bıçaklı kavgada 3'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi ve Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.