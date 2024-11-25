İzmir'de okul bahçesinde bıçaklı kavga! 3'ü öğrenci 6 kişi yaralandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bıçaklı kavga çıktı. Öğrencilerin yakınlarının da dahil olduğu kavgada, 3'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de okul bahçesinde bıçaklı kavga! 3'ü öğrenci 6 kişi yaralandı
Yayınlanma:

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Lisenin bahçesinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgaya öğrencilerin yakınları da dahil oldu.

Kavganın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Lise bahçesindeki bıçaklı kavgada 3'ü öğrenci 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi ve Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları duyuruldu7 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonun ayrıntıları duyurulduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir bıçaklı kavga Seferihisar
Günün Manşetleri
"Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme
Antalya Havalimanı'ndaki uçakta yangın
7 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatılacak
Yurt genelinde Kalkan-31 operasyonları
Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı belli oldu
Beşiktaş sahasında Göztepe'ye 4-2 kaybetti
22 şehirde okullar tatil edildi
Mermer ocağında toprak kayması
Çok Okunanlar
İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme İstanbul'daki aile katliamında şok eden gelişme
7 terörist etkisiz hale getirildi 7 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatılacak
Demir yolu kenarında ölü bulundu Demir yolu kenarında ölü bulundu
Kargo uçağı binaya düştü Kargo uçağı binaya düştü