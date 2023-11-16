İzmir'de Operasyon! 8 Milyon Değerinde Döviz Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Hurdalığa düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte yaklaşık 8 milyon lira değerinde banknotlar ele geçirildi.

İzmir'de Operasyon! 8 Milyon Değerinde Döviz Ele Geçirildi

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Konak ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından, bir hurdalıkta uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirildi.

Söz konusu hurdalığa ekipler tarafından baskın düzenlendi. Baskında gerçekleştirilen aramada, 668 gram kokain ve 4 hassas terazi bulunurken uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ve toplam değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 225 bin 400 dolar, 35 bin 890 avro, 715 bin 415 lira ile ve 840 sterlin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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