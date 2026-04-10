İzmir'de operasyona giden 3 polis bıçaklandı: 4 kişi gözaltına alındı

İzmir’in Bayındır ilçesinde aranan bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda polis ekiplerine bıçakla saldırı gerçekleştirildi. Çıkan arbedede 3 polis memuru yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bayındır ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheliyi yakalamak için adrese giden polis ekiplerine, şüpheli ve yanındaki kişiler tarafından mukavemet gösterildi.

Kısa sürede büyüyen olayda polis ekiplerine bıçakla saldırıldı. Arbede sırasında 3 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle direnen 4 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Yaralanan polis memurları hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tedavileri tamamlanan polislerin taburcu edildiği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.