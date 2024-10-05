İzmir'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Foça ilçesinde Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye sevk edildi.

Tedbir amacıyla Yedi Önder Sitesi'ndeki 32 hanede yaşayanlar tahliye edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.