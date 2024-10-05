İzmir'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İzmir'in Foça içesinde çöplükte çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına, ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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İzmir'in Foça ilçesinde Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye sevk edildi.
Tedbir amacıyla Yedi Önder Sitesi'ndeki 32 hanede yaşayanlar tahliye edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı