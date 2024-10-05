İzmir'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Foça içesinde çöplükte çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına, ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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İzmir'in Foça ilçesinde Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile itfaiye sevk edildi.

İzmir'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 2

Tedbir amacıyla Yedi Önder Sitesi'ndeki 32 hanede yaşayanlar tahliye edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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