İzmir'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. Yangın, kontrol altına alınırken bölgede çalışmalar sürüyor.
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İzmir'in Foça ilçesinde Ilıpınar Mahallesi'ndeki depo tesisi yakınlarında yangın başladı. Yangın, bölgenin yakınındaki ormanlık alana yayıldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale başlatıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı