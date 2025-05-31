İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 17.20 sıralarında yangın çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
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İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün saat 17.20 sıralarında yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edilerek hem havadan hem de karadan söndürme çalışmalarına başladı. Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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