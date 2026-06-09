İzmir'de ortaokul öğrencisi Erdem Demir'den kahreden haber! Sahildeki kavgada bıçaklanmıştı

Karşıyaka ilçesinde iki gün önce meydana gelen olayda ağır yaralanan ve hastanede yoğun bakıma alınan ortaokul öğrencisi, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Cinayet masası dedektörlerinin hızlı takibiyle yakalanan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede ağır ceza mahkemesince parmaklıklar arkasına gönderildi.

SAHİL BANDINDAKİ HUSUMET KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kan donduran asayiş olayı, Karşıyaka ilçesindeki sahil şeridinde meydana geldi. Edinilen adli bilgilere göre, aralarında daha önceden var olan husumet nedeniyle sahil bandında bir araya gelen gençler arasında sözlü tartışma çıktı. Gerilimin kısa sürede tırmanarak fiziki kavgaya dönüşmesi üzerine, 18 yaşındaki C.C., yanında bulundurduğu kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i (15) hedef alarak ağır yaraladı. Saldırı anında C.C.'nin yanında yer alan 19 yaşındaki D.K. de kavgaya dahil olarak arbedeyi büyütti.

HASTANEDE ACI HABER: 15 YAŞINDAKİ ERDEM KURTARILAMADI

Liman perimetresindeki vatandaşların durumu saniyeler içinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine acil kodlu sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Erdem Demir, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk tıbbi müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm operasyonlara ve müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haber, Demir'in ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 ZANLI 'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLANDI

Olayın ardından Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği amansız bir takip başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevre kameraların incelenmesiyle cinayeti gerçekleştirdiği kesinleşen C.C. ile kavgaya iştirak eden D.K. kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve adli işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.