İzmir'de patlamanın meydana geldiği lokantanın sahibi gözaltına alındı

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, lokanta sahibi G.K.'nin Menderes ilçesindeki bir yakınının evinde olduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.K.'yi gözaltına aldı. G.K.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde, patlamanın yaşandığı iş yerinde tüpü bir gün önce değiştiren M.K. de jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.