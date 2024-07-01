İzmir'de patlamanın meydana geldiği lokantanın sahibi gözaltına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin olarak lokanta sahibi kadın gözaltına alındı.

İzmir'de patlamanın meydana geldiği lokantanın sahibi gözaltına alındı
Editör: Yağmur Biçen
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Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, lokanta sahibi G.K.'nin Menderes ilçesindeki bir yakınının evinde olduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.K.'yi gözaltına aldı. G.K.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Soruşturma çerçevesinde, patlamanın yaşandığı iş yerinde tüpü bir gün önce değiştiren M.K. de jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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