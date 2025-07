İzmir’de peş peşe trafik kazaları: 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Ahmet A. idaresindeki 38 ALZ 712 plakalı otomobil, Selçuk-Menderes kara yolunda seyir halindeyken, karşı yönden gelen H.T. (32) yönetimindeki 35 CKD 769 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Ksenia Kravchuk (20) isimli genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık ekipleri Kravchuk’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

6 KİŞİ YARALANDI, YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazadan yaralı kurtulanlar arasında her iki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunan yabancı uyruklu A.K., A.S. ve A.D., kamyonette bulunan Ş.T., A.T. ve E.T. de yer alıyor. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda bir süreliğine trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazaya karışan otomobilde bulunan kişilerin, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir otelde tur rehberi olarak çalıştıkları, kaza anında ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gitmekte oldukları öğrenildi.

FOÇA’DAKİ KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

İzmir’in bir diğer noktası Foça’nın Gerenköy mevkisinde de benzer bir kaza yaşandı. Sedat T. idaresindeki 56 ABE 193 plakalı kamyonet, İ.A. yönetimindeki 35 VC 211 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürücülerle birlikte araçlarda bulunan S.T., S.K., H.K., B.A. ve N.A. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.