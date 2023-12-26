İzmir'de PKK/KCK Operasyonu! 10 Şüpheli Yakalandı

Yurt genelinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Son olarak İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik önemli bir operasyona imza atıldı.

İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 4 şüpheli ile terör örgütünün önemli saydığı kişiler için anma etkinliği düzenlediği kaydedilen 6 şüpheliyi tespit etti. Söz konusu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen operasyonda yakalanan 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.