İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 12 kişi yakalandı

 İzmir merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mert Sagit Mert Sagit
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 12 kişi yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Ordu, Van, Ağrı ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında geçmiş dönemlerde Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilenlerin de bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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