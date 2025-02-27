İzmir’de polis memuru, ifadeyi aldıktan sonra cinsel saldırıda bulundu

31 Ocak 2024'te saat 23.00'te Uzundere Mahallesi 6002 Sokak TOKİ Konutları'nda meydana gelen olayda, Büşra Karademir, eşinin evine gelen şiddetli geçimsizlik nedeniyle KADES uygulamasıyla yardım istedi. Kısa süre sonra polis ekipleri Büşra Karademir’i alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne götürdü.

İfade işlemi tamamlandıktan sonra Karademir, Süleyman Ay ve Ş.M. isimli polislerle birlikte evine götürüldü. Süleyman Ay, evde “Kapıyı kontrol edeyim” diyerek içeri girdi ve cinsel tacizde bulundu. Karademir, durumu engellemeye çalışıp, Ay’ın tabancayı ateşlemesiyle yaralandı.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Süleyman Ay, ‘Cinsel saldırı’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkartıldı. Ayrıca ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Toplamda 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Büşra Karademir, olayı kendisini savunmak için gerçekleştirdiği belirtilerek, tüm suçlardan beraat etti.