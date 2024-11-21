İzmir’de polise ateş açılması olayında 14 gözaltı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir silahlı çatışma ihbarına müdahale eden polis ekiplerine ateş açılması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada 13 şüpheli daha gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir’de polise ateş açılması olayında 14 gözaltı
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Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası başlatılan soruşturmayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin çalışmaları sonucu olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 13 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylelikle olayla ilgili gözaltına alınanların toplam sayısı 14'e yükseldi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü.

Yaralı Polislerin Durumu

Saldırıda yaralanan polis memurlarından ikisinin dün gece ameliyata alındığı, diğer yaralı memurun ise yapılan ilk müdahalenin ardından servise çıkarıldığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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