İzmir'de pompalı tüfek dehşeti: Husumetlisinin iş yerini kurşunladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde husumetlisinin kapalı dükkanına pompalı tüfekle ateş açan 19 yaşındaki saldırgan, polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.

Olay, bugün saat 12.45 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesi Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki A.E.G., aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen bir şahsa ait kapalı durumdaki iş yerinin önüne geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle dükkanın kepenklerine peş peşe ateş açtı.

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşayarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine hızla trafik ve yunus ekipleri sevk edildi.

POLİSTEN ANINDA MÜDAHALE

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, elindeki silahla bekleyen şüpheliyle karşı karşıya geldi. Ekipler, şahsa silah doğrultarak teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Polisin havaya ateş açarak yaptığı müdahale sonucunda şüpheli etkisiz hale getirilerek kıskıvrak yakalandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, iş yerinin kepenklerine 5 adet saçma isabet ettiği tespit edildi.

Olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalanan A.E.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir pompalı tüfek
