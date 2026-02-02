İzmir'de sağanak kabusu: Caddeler göle döndü

Meteoroloji'nin "sarı kod" ile uyardığı İzmir'de beklenen oldu; dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, kenti teslim aldı. Merkezi ilçelerde yollar nehre dönerken, su dolu bir çukura düşen vatandaşın yaşadığı zor anlar yağışın bilançosunu gözler önüne serdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
İzmir'de sağanak kabusu: Caddeler göle döndü - Resim: 1

İzmir'de dün öğle saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artırarak sürdüren sağanak yağış, kent genelinde hayatı felç etti. Özellikle Konak, Karabağlar ve Buca gibi nüfusun yoğun olduğu merkezi ilçelerde altyapı yetersizliği nedeniyle su taşkınları meydana geldi.

1 6
İzmir'de sağanak kabusu: Caddeler göle döndü - Resim: 2

Yollarda biriken yağmur suları trafiği zaman zaman durma noktasına getirirken, birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşandığı bildirildi.

2 6
İzmir'de sağanak kabusu: Caddeler göle döndü - Resim: 3

METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin "sarı kod" uyarısında bulunduğu kentte yağış miktarı dikkat çekti. Bölge genelinde metrekareye 20 ile 50 kilogram yağış düştüğü açıklandı.

3 6
İzmir'de sağanak kabusu: Caddeler göle döndü - Resim: 4

Havanın çok bulutlu ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı olduğu, özellikle kıyı kesimlerde yağışların yer yer kuvvetli seyrettiği belirtildi.

4 6
İzmir'de sağanak kabusu: Caddeler göle döndü - Resim: 5

Şiddetli yağış sadece su baskınlarına değil, yolların bozulmasına da neden oldu. Bazı caddelerde asfalt zeminde çökmeler ve derin çukurlar oluştu. Suyla kaplanan yolda yürürken önündeki çukuru fark edemeyen bir vatandaş, bir anda sendeleyerek suyun içine düştü. Çevreden yardım almadan kendi imkanlarıyla düştüğü yerden kalkan vatandaşın yoluna devam ettiği görüldü.

5 6
İzmir'de sağanak kabusu: Caddeler göle döndü - Resim: 6

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesindeki ekipler, su taşkınlarının yaşandığı kritik noktalarda tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

6 6
izmir su baskını sağanak yağış