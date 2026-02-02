İzmir'de sağanak kabusu: Caddeler göle döndü

Şiddetli yağış sadece su baskınlarına değil, yolların bozulmasına da neden oldu. Bazı caddelerde asfalt zeminde çökmeler ve derin çukurlar oluştu. Suyla kaplanan yolda yürürken önündeki çukuru fark edemeyen bir vatandaş, bir anda sendeleyerek suyun içine düştü. Çevreden yardım almadan kendi imkanlarıyla düştüğü yerden kalkan vatandaşın yoluna devam ettiği görüldü.