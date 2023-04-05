İzmirlinin kaderi değişmiyor: Kemeraltı çarsısını yine su bastı

Her sağanakta İzmirlinin kaderi değişmiyor. Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollar dereye döndü.



Kentte özellikle Kemalpaşa Caddesi, Çınarlı ve Işıkkent bölgelerinde rögarların tıkanması nedeniyle yollardaki su göle döndü. Trafikte sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.



Tarihi Kemeraltı Çarşısında, sağanak yağış nedeniyle iş yerleri su altında kaldı.



Esnaf elinde fırça ve küreklerle su tahliyesi yaptı…