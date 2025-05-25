İzmir’de sahra tozu alarmı: Hava kalitesi düştü, sıcaklık bunaltıcı seviyeye ulaştı

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı İzmir’i etkisi altına aldı. Görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine neden olan toz bulutları, yüksek nemle birleşerek sıcak havayı daha da bunaltıcı hale getirdi. Uzmanlara göre etkiler birkaç gün daha sürebilir.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir’de sahra tozu alarmı: Hava kalitesi düştü, sıcaklık bunaltıcı seviyeye ulaştı
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İzmir’de son günlerde etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, kent genelinde hava kalitesinin düşmesine neden oldu. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte trafikte ve günlük yaşamda olumsuzluklar yaşandı.

SAHRA TOZU NEMLE BİRLEŞİNCE ETKİSİ ARTTI

İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, taşınan tozların Sahra Çölü’nden geldiğini belirtti. Tağıl, bu tozlarla birlikte sıcaklık dalgasının da bölgeye ulaştığını vurguladı.

“Nem oranı yükseldiğinde sıcaklığın hissedilen etkisi artıyor. Sahra tozu, sıcağın etkisini daha da tehlikeli hale getiriyor.” diyen Tağıl, özellikle kronik hastalığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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