İzmir’de sahra tozu alarmı: Hava kalitesi düştü, sıcaklık bunaltıcı seviyeye ulaştı

İzmir’de son günlerde etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, kent genelinde hava kalitesinin düşmesine neden oldu. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte trafikte ve günlük yaşamda olumsuzluklar yaşandı.

SAHRA TOZU NEMLE BİRLEŞİNCE ETKİSİ ARTTI

İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, taşınan tozların Sahra Çölü’nden geldiğini belirtti. Tağıl, bu tozlarla birlikte sıcaklık dalgasının da bölgeye ulaştığını vurguladı.

“Nem oranı yükseldiğinde sıcaklığın hissedilen etkisi artıyor. Sahra tozu, sıcağın etkisini daha da tehlikeli hale getiriyor.” diyen Tağıl, özellikle kronik hastalığı olan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.