İzmir'de sahte içki operasyonu! 28 bin litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bir depo ve imalathaneye yapılan eş zamanlı baskında 28 bin litre etil alkol ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de sahte içki operasyonu! 28 bin litre etil alkol ele geçirildi
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Yurt genelinde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik ekiplerin denetimleri ve operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, İzmir'in Menemen ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu şüphelilere yönelik önemli bir soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depo ve imalathaneye eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 28 bin litre etil alkol, 2 bin 600 bidon, 1070 taklit etiket, 35 plastik tank, 3 etil alkol damıtma kazanı, 2 soğutucu cihaz, 1 etil alkol doldurma makinesi ve 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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