İzmir'de sanat dolu bir hafta: Tiyatrodan konserlere, dans gösterilerinden söyleşilere!
İzmir, 24-30 Mart tarihleri arasında tiyatrodan operaya, caz konserlerinden sanat söyleşilerine kadar birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Sanatseverler için dolu dolu bir hafta başlıyor!
İzmir, mart ayının son haftasında birbirinden farklı sanat etkinlikleriyle renklenecek. Devlet tiyatroları, opera ve bale gösterileri, senfoni konserleri, sanat söyleşileri ve caz festivali gibi pek çok etkinlik, şehirde sanat rüzgarları estirecek.
İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca sanatseverleri farklı sahnelerde buluşturacak:
25-26-28-29 Mart: Ve Kazanan – Konak Sahnesi
28-29 Mart: İlerleme – Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi
28-29 Mart: İki Yeşil Su Samuru – Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi
OPERA VE BALE GÖSTERİLERİ BÜYÜLEYECEK
İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sanatseverleri büyülemeye hazırlanıyor:
24 Mart: Barış Ormanı
25-27-28 Mart: Dansın Ritmi
26 Mart: Mozart Akşamı
28 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alacak olan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik severleri etkileyici bir konserle buluşturacak.
28 Mart’ta Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda sahnelenecek "Hatıralar Müzikali", dans ve müziğin eşsiz uyumunu sunacak.
SANAT SÖYLEŞİLERİ VE ATÖLYELER
Sanatın farklı dallarıyla ilgilenenler için İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda önemli etkinlikler gerçekleşecek:
24 Mart: Klinik Psikolog Özgün Engün ve Psikolog Aslı Yüksel ile Sanat Terapisi atölyesi
25 Mart: Minyatür Sanatında Melek Figürleri söyleşisi
25 Mart: Prof. Dr. Yaşar Ersoy’un Kuzey İonya Özelinde Ölüm Gerçeğine Kültür-Sanat Açısından Bakış: Gelenekler ve Uygulamalar başlıklı konuşması
İZMİR ŞEHİR TİYATROSU'NDAN YENİ OYUNLAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İzmir seyircisini iki farklı oyunla buluşturacak:
27 Mart: Çok Tuhaf Soruşturma – İsmet İnönü Sahnesi
28-29 Mart: Demokrasi Gemisi – İsmet İnönü Sahnesi
CAZ FESTİVALİ DEVAM EDİYOR
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 32. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında önemli sanatçıları ağırlıyor:
24 Mart: Paolo Damiani Konseri
27 Mart: Trio Vecando Konseri
Kaynak: Anadolu Ajansı