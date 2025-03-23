İzmir'de sanat dolu bir hafta: Tiyatrodan konserlere, dans gösterilerinden söyleşilere!

İzmir, mart ayının son haftasında birbirinden farklı sanat etkinlikleriyle renklenecek. Devlet tiyatroları, opera ve bale gösterileri, senfoni konserleri, sanat söyleşileri ve caz festivali gibi pek çok etkinlik, şehirde sanat rüzgarları estirecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca sanatseverleri farklı sahnelerde buluşturacak:

25-26-28-29 Mart: Ve Kazanan – Konak Sahnesi

28-29 Mart: İlerleme – Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi

28-29 Mart: İki Yeşil Su Samuru – Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi

OPERA VE BALE GÖSTERİLERİ BÜYÜLEYECEK

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sanatseverleri büyülemeye hazırlanıyor:

24 Mart: Barış Ormanı

25-27-28 Mart: Dansın Ritmi

26 Mart: Mozart Akşamı

28 Mart'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahne alacak olan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik severleri etkileyici bir konserle buluşturacak.

28 Mart’ta Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda sahnelenecek "Hatıralar Müzikali", dans ve müziğin eşsiz uyumunu sunacak.

SANAT SÖYLEŞİLERİ VE ATÖLYELER

Sanatın farklı dallarıyla ilgilenenler için İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda önemli etkinlikler gerçekleşecek:

24 Mart: Klinik Psikolog Özgün Engün ve Psikolog Aslı Yüksel ile Sanat Terapisi atölyesi

25 Mart: Minyatür Sanatında Melek Figürleri söyleşisi

25 Mart: Prof. Dr. Yaşar Ersoy’un Kuzey İonya Özelinde Ölüm Gerçeğine Kültür-Sanat Açısından Bakış: Gelenekler ve Uygulamalar başlıklı konuşması

İZMİR ŞEHİR TİYATROSU'NDAN YENİ OYUNLAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İzmir seyircisini iki farklı oyunla buluşturacak:

27 Mart: Çok Tuhaf Soruşturma – İsmet İnönü Sahnesi

28-29 Mart: Demokrasi Gemisi – İsmet İnönü Sahnesi

CAZ FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 32. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında önemli sanatçıları ağırlıyor:

24 Mart: Paolo Damiani Konseri

27 Mart: Trio Vecando Konseri