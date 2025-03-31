İzmir’de seri cinayet! 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir’in Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde bulunan bir müzikhol önünde gece saat 02.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçisi oldukları öğrenilen Mustafa Sarıtaş (57) ve yeğeni Sadık Sarıtaş (35), eğlenmek için bir müzikhole girdi. Burada henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişiyle tartışma yaşadılar. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar dışarı çıktı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mekanın dışına taşan kavgada, şüphelilerden biri tabancasını çekerek ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlar, amca-yeğen ile o sırada olay yerinde bulunan yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze'ye (51) isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, üç kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından hızla harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen H.B. ve S.S. adlı iki şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.