İzmir'de silahlı kavga: 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yamanlar Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 13 yaşındaki R.M.T. ile F.Ö. ve Ç.Ö pompalı tüfekle yaralandı.

Ağır yaralanan çocuk, Karşıyaka'daki özel bir hastaneye, diğer yaralılar F.Ö. ve Ç.Ö de Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. R.M.T., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgayı duyup olay yerine gelen taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgaya da çok sayıda polis ekibi müdahale etti. Çevik kuvvet ekipleri ile Yunus timleri mahallede ve hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Olayı gerçekleştiren zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.