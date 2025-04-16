İzmir'de silahlı saldırı! Ambulansa kurşun yağdırdı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda, Refik Şevket İnce Mahallesi 2148/11 Sokak’ta özel bir sağlık kurumuna ait 35 AUH 021 plakalı ambulansa, U.Ü. (32) isimli şahıs tarafından tabancayla ateş açıldı. Ambulans, Bayraklı Şehir Hastanesi’ne doğru seyir halindeyken hedef alındı.

Saldırının ardından zanlı, olay yerinden otomobiliyle hızla uzaklaştı. O anlarda ambulansta bulunan sağlık görevlileri büyük panik yaşadı. Neyse ki olayda yaralanan olmadı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ, ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli U.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki ifadesinde ambulans ekibine silahla ateş açma gerekçesini açıklayan U.Ü., ilginç bir savunma yaptı. Zanlı, trafikte ambulans görevlilerinin kendisine saldırdığını iddia ederek bu nedenle silahına davrandığını öne sürdü.