İzmir’de silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 7 yaralı! 14 kişi tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 18 kişiden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül’de yaşanan olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 14’ü tutuklanırken, M.B. (43), E.K. (23) ve M.O. (33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.V. (51) ise hakimlik kararıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

19 Eylül’de Konak ilçesindeki Göztepe Paten Pisti’nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada 24 yaşındaki Emircan Övüç yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Olay, bölgeyi adeta savaş alanına çevirirken, çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

