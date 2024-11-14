İzmir’de skandal vaka: 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten hayatını kaybetti

İzmir’de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda çocuğun HIV pozitif (AIDS) olduğu belirlendi. Maalesef, tüm müdahalelere rağmen çocuğun hayatı kurtarılamadı.

İzmir’de skandal vaka: 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten hayatını kaybetti
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İzmir’de, kemik erimesi şüphesiyle hastaneye getirilen 13 yaşındaki bir kız çocuğunun, yapılan testlerde HIV pozitif olduğu belirlendi.

CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALMIŞ

NTV’nin haberine göre, kemik erimesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan kız çocuğunun, test sonuçları HIV pozitif olduğunu ortaya koydu. Cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilen çocuk, uygulanan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastalığın ileri evresinde olan çocuğun aşırı derecede zayıfladığı ifade edildi.

HIV vakalarının çocuklar arasında artış gösterdiği vurgulanırken, İstanbul Tıp Fakültesi’nde 100’den fazla çocuğun bu nedenle tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı.

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