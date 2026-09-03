İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! “Çık dışarı, sana sıkacağım”

İzmir'in Buca ilçesinde, daha önceden tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle gelen şüpheli, etrafa rastgele ateş açarak binalara ve araçlara zarar verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfek dehşeti! “Çık dışarı, sana sıkacağım”
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Olay, 31 Ağustos akşam saatlerinde Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, iddiaya göre daha önceden sözlü tartışma yaşadığı husumetlisinin adresine elinde pompalı tüfekle geldi.

"ÇIK DIŞARI, SANA SIKACAĞIM"

Sokak ortasında silahla bekleyen şüpheli, hedef aldığı kişiye yönelik "Çık dışarı, sana sıkacağım" diyerek art arda tehditler savurmaya başladı. Sözlü tehditlerinin ardından elindeki tüfekle tetiğe basan saldırgan etrafa rastgele ateş etti. Silahın namlusundan çıkan saçmalar, olay yerindeki bir apartmanın kapısına ve sokak üzerinde park halinde bulunan birçok araca isabet ederek maddi hasara yol açtı.

Silahlı şahsı sokakta gören ve art arda patlayan silah seslerini duyan çevre sakinleri büyük bir korku ve panik yaşadı.

POLİS KAÇAN SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan emniyet güçleri, sokağı şeritle kapatarak çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde ve zarar gören araçlar ile binada detaylı delil çalışması yapıldı.

Ekiplerin, sokak ortasında dehşet saçtıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için başlattığı kapsamlı incelemeler aralıksız sürüyor.

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