İzmir'de sokakta kadınları taciz eden şahıs tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen 2 kadını taciz ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan motosikletli kurye, cezaevine gönderildi.

Mert Sagit Mert Sagit
İzmir'de sokakta kadınları taciz eden şahıs tutuklandı
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Çiçek Mahallesi'nde dün kucağında çocuğuyla yürüyen kadını elle taciz ettiği görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan ve şikayet üzerine gözaltına alınan T.C'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmada şüphelinin aynı gün Tepekule Mahallesi 2083/1 Sokak'ta da bir kadını taciz ettiği tespit edildi.

T.C'nin "cinsel taciz" ve "hayasızca hareketler" suçlarından kaydının bulunduğu da belirlendi.

Adliyeye sevk edilen T.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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