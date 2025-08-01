İzmir’de su krizi kapıda! Her gece 6 saatlik kesinti başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynaklarına ilişkin kritik bir açıklama yaptı. 6 Ağustos’tan itibaren her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı bildirildi.

TAHTALI BARAJI KRİTİK SEVİYEDE, GÖRDES’TEN SU TEMİNİ DURDU

Kurulun açıklamasına göre, içme suyu kaynaklarındaki mevcut durum değerlendirildi ve sürdürülebilir su arzı için bir dizi tedbir alındı. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’ndaki su rezervinin kritik seviyeye indiği, Gördes Barajı’ndan ise su temininin tamamen durduğu belirtildi.

Yer altı su kaynaklarının (kuyuların) da kuraklık nedeniyle ciddi verim kaybı yaşadığı ifade edildi.

GÜNLÜK TÜKETİM 700 BİN METREKÜPÜ BULUYOR

Açıklamada, İzmir’de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği bilgisine yer verildi. Bu tüketim seviyesinin dikkatli yönetilmesi gerektiği vurgulandı ve Tahtalı Barajı’ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar korunmasının önemi vurgulandı.

Vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planlanan kısmi kesintilerin, su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde yapılacağı duyuruldu. 6 Ağustos’tan itibaren her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak kesintilerle büyük çaplı su sıkıntılarının önüne geçilmesi hedefleniyor.