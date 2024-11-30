İzmir'de suç örgütüne operasyon! 8 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de suç örgütüne operasyon! 8 kişi yakalandı
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Yurt genelinde organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İzmir'de, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri tarafından örgüt kurarak yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kritik operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, çok sayıda fişek ve bir miktar esrar ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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