İzmir'de suç örgütüne operasyon! 8 kişi yakalandı

Yurt genelinde organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İzmir'de, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri tarafından örgüt kurarak yağma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kritik operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, çok sayıda fişek ve bir miktar esrar ele geçirildi.