İzmir’de sürücüye darp iddiasıyla bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sürücüye darp olayına karışan 2 polis memuru hakkında idari işlem başlatıldı. Polis memurlarından biri açığa alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İzmir’de sürücüye darp iddiasıyla bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Yayınlanma:

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sürücüye darp olayına karışan 2 polis memuru hakkında idari işlem başlatıldı. Polis memurlarından biri açığa alındı.

İddiaya göre, Narlıdere ilçesinde Ş.B. (27) idaresinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün makas attığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen sürücü, kolunun çekilmesine tepki gösterince polis ekiplerince darbedildi. Polis ekiplerinin sürücüyü gözaltına aldığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olaya karışan 2 polis memuru hakkında idari işlemler başlatıldı. Ayrıca polis memurlarından birinin açığa alındığı öğrenildi.

Hırsızlık, grev ve altyapı kriziyle boğuşan Louvre Müzesi'nde istifa geldiHırsızlık, grev ve altyapı kriziyle boğuşan Louvre Müzesi'nde istifa geldiDünya
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodla uyardı: Yarın kar ile sağanak beklenen iller belli olduİçişleri Bakanlığı "sarı" kodla uyardı: Yarın kar ile sağanak beklenen iller belli olduYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir polis memuru darp
Günün Manşetleri
Tarımsal kredide şartlar düzenlendi
Türkiye'de evlilik ve boşanma oranları belli oldu
İstanbul'un iki havalimanı demiryolu ile birbirine bağlanıyor
MİT ve emniyetten ortak operasyon
İçişleri Bakanlığı 10 günlük bilançoyu açıkladı
Sosyal medyadan propaganda yapan 11 şüpheli yakalandı
10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Ocak ayı kartlı ödeme istatistikleri belli oldu
Şırnak'ta dev jandarma operasyonu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Çok Okunanlar
İzmir’de sürücüye darp iddiasıyla bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı İzmir’de sürücüye darp iddiasıyla bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi... Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi...
Altında dengesiz tablo: İki büyük hatayı yapan para kaybedecek Altında dengesiz tablo: İki büyük hatayı yapan para kaybedecek
Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar Emekli bayram ikramiyesinde 3 formül: İşte kulislerde konuşulan rakamlar