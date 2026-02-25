İzmir’de sürücüye darp iddiasıyla bir polis memuru görevden uzaklaştırıldı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sürücüye darp olayına karışan 2 polis memuru hakkında idari işlem başlatıldı. Polis memurlarından biri açığa alındı.

İddiaya göre, Narlıdere ilçesinde Ş.B. (27) idaresinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün makas attığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen sürücü, kolunun çekilmesine tepki gösterince polis ekiplerince darbedildi. Polis ekiplerinin sürücüyü gözaltına aldığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olaya karışan 2 polis memuru hakkında idari işlemler başlatıldı. Ayrıca polis memurlarından birinin açığa alındığı öğrenildi.