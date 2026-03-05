İzmir'de tahliye cinayeti: Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!

Olay, İzmir'in Urla ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi N.Ü. (54) ile kiracısı Rıdvan Çelik (37), Çelik'in ikamet ettiği evin önünde buluştu. İkili arasında evin tahliye edilmesine yönelik başlayan konuşma kısa sürede büyüyerek tartışmaya dönüştü. Gerilimin tırmanması üzerine N.Ü., yanında taşıdığı ruhsatsız tabancasıyla kiracısına ateş açtı.

KİRACI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki ihbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rıdvan Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi N.Ü. ise bölgeye ulaşan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tarafların bir süredir kira miktarının belirlenmesi konusunda mutabakata varamadıkları öğrenildi. Ev sahibi N.Ü.'nün bu anlaşmazlık üzerine evin tamamen tahliye edilmesini talep ettiği ve ölümcül tartışmanın da doğrudan bu nedenle patlak verdiği belirtildi.