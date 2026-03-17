İzmir’de taksici cinayetinde ceza tartışması: ''Taksici katiline en ağır ceza verilsin''

İzmir'de taksi şoförü Deniz Örer'in silahla öldürülerek aracının gasbedilmesi olayında, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, hazırlanan iddianamedeki müebbet hapis isteminin mahkemece ağırlaştırılmış müebbet cezasına dönüştürülmesini talep etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir’de taksici cinayetinde ceza tartışması: ''Taksici katiline en ağır ceza verilsin''
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksi şoförü Deniz Örer'i öldüren tutuklu şüpheli hakkındaki yargı sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA muhabirine konuşan Özkan, hazırlanan iddianamedeki suçlamaların ve öngörülen cezaların içerik açısından doğru olduğunu belirtti. Ancak Özkan, sanık için istenen "müebbet hapis" cezasının mahkeme tarafından "ağırlaştırılmış müebbet" olarak uygulanması gerektiğini savundu.

Kamuoyuna yansıyan güvenlik kamerası görüntülerine değinen Özkan, maktul Deniz Örer'in olayda hiçbir kusurunun olmadığını, sadece geçimini sağlamak için çalışan bir emekçi olduğunu vurguladı. Oda ve avukatları aracılığıyla sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade eden Özkan, "Karşı taraf planlanmış bir şekilde arkadaşımızın arabasına biniyor ve arkadaşımızı dar, karanlık sokaklara sokuyor. Valiz alma bahanesiyle sakladığı silahı aldığını öğrendik. Daha sonra bu silahla da olayı gerçekleştirdiğini hep birlikte kamera kayıtlarında görüyoruz. Biz oda olarak avukatlarımızla birlikte bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Davanın sonucunda müebbet olarak hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet olarak karar verilmesi konusunda kamuoyu olarak bunu dillendireceğiz. Ağırlaştırılmış müebbet verilmesi durumunda kamuoyunun vicdanının rahatlayacağını beyan ediyorum. Bu konuda da oda olarak sonuna kadar bunun mücadelesini yapacağız." ifadelerini kaydetti.

GÜVENLİK İÇİN KORUNAKLI ARAÇ ŞART

Özkan, Türkiye genelinde taksicilere yönelik korunaklı araçların yaygınlaşması gerektiğinin altını çizdi. Örer ailesinin yanında olduklarını belirten Özkan, cinayet zanlısının en ağır cezayı alması yönündeki taleplerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 9 Mart'ta İzmir'in Konak ilçesinde meydana geldi. 52 yaşındaki taksi şoförü Deniz Örer, aracına yolcu olarak binen 24 yaşındaki Doğuş Meşe tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından Örer'i araçtan sokağa bırakan ve taksiyi gasbederek kaçan Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüpheli Doğuş Meşe hakkında hazırlanan ve ağır ceza mahkemesine sunulan iddianamede, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

