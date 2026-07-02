İzmir'de takside dehşet! Şoför biber gazı sıktı, kadın yolcu aynayı kırdı

İzmir'in Konak ilçesinde ticari taksi sürücüsü İ.C. ile kadın yolcu Y.T. arasında güzergah nedeniyle başlayan tartışma tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Sürücünün biber gazı kullandığı, yolcunun ise aracın dikiz aynasını kırdığı olayda her iki taraf da karakolluk oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de takside dehşet! Şoför biber gazı sıktı, kadın yolcu aynayı kırdı
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İsmet Kaptan Mahallesi 1364. Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, ticari taksiye binen Y.T. ile sürücü İ.C. arasında gidilecek yol konusunda anlaşmazlık baş gösterdi. Bu sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek tarafların birbirine tekme ve tokatlarla saldırdığı fiziksel bir arbedeye dönüştü.

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiği kavgada, kadın yolcu Y.T.'nin agresif tavırlar sergileyerek şoföre fiziki müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

BİBER GAZIYLA KORUNDU, YOLCU AYNAYI KIRDI

Direksiyon başındaki saldırı karşısında kendisini korumak isteyen taksi şoförü İ.C., araçta bulunan biber gazını kullandı. Yüzüne isabet eden gazın etkisiyle öfkesi daha da artan kadın yolcu, ticari taksinin dikiz aynasını kırarak araca zarar verdi. Yüzünde derin çizikler ve kanamalar oluşan şoför İ.C., arbedenin ortasında olay yerinden uzaklaşmaya çabaladı. Tam bu esnada bölgede rutin devriye görevini yürüten trafik polisleri kavgayı fark ederek duruma anında müdahale etti. Tarafları güçlükle ayıran emniyet güçleri, yaralanmalar nedeniyle bölgeye hemen sağlık ekibi talep etti.

Olay yerine ulaşan ambulans ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yüzü kanlar içerisinde kalan taksi sürücüsü İ.C., resmi ifadesi alınmak üzere polis ekipleri eşliğinde Basmane Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Biber gazına maruz kaldığı için gözlerini açamayan ve kolunda belirgin morluklar bulunan Y.T. ise sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Sağlık kontrolü sırasında, Y.T.'nin kolundaki izlerin bir kısmının daha önce başka bir şahıs tarafından darbedilmesi sonucu oluşan eski morluklar olduğu saptandı.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ

Hastanedeki tedavisi süren Y.T., ilk ifadesinde taksi şoförünün kendisine saldırdığını iddia ederek emniyete şikayette bulundu. Karakolda işlemleri devam eden taksi şoförü İ.C. ise uğradığı fiziksel saldırı ve aracına verilen maddi zarar gerekçesiyle yolcusundan davacı oldu.

Emniyet birimleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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