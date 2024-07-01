İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon
Editör: Mert Sagit
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içinde ideolojik eğitim aldıkları, tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 zanlıya yönelik çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlerindeki aramalarda dijital materyal ve yasak yayın niteliğindeki dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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