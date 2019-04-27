İzmir toplu ulaşımında pazartesiden itibaren yeni tarife uygulanacak. Sabah 06.00 ile 07.00, akşam 19.00 ile 20.00 arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ulaşım araçlarında yolcular yüzde 50 indirimli seyahat edecek

İzmir kent içi ulaşımda yeni bir sistem hayata geçiriliyor. 29 Nisan pazartesi gününden itibaren indirimli saat uygulaması devreye girecek.



Buna göre sabah 06.00-07.00, akşam 19.00-20.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu ulaşım araçları yolcularını yüzde 50 indirimli tarifeden taşıyacak.



Otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımında geçerli olacak uygulama, halen yürürlükteki "Artı Para" ve "Gittiğin Kadar Öde" gibi sistemleri de kapsayacak. "90 Dakika Aktarma Sistemi" de geçerliliğini koruyacak.



İndirim uygulanacak zaman aralığında standart tarife kapsamında 3 TL olan tam biniş ücreti 1,50 TL olacak. Öğrenci ve 60 Yaş Kartı sahiplerinin 1,80 TL'den yararlandığı indirimli tarife 0,90 TL olarak uygulanacak. Öğretmenler ise 2,50 TL yerine 1,25 TL ödeyecek.



Özel tarifeli seferler olan havaalanı hatları ise indirimli saat uygulaması dışında kalacak.



Bu arada 26 Nisan itibarıyla İzmir’de otobüslere ek olarak vapur, tramvay ve metroda baykuş seferleri başladı.



ulusal.com.tr

